Bakır baskı altında, işte son fiyatlar

Bakır fiyatları, önceki seansta yaklaşık yüzde 4 değer kaybettikten sonra pound başına 5,85 doların altında kaldı. Bu düşüşte en büyük tüketici Çin'deki artan arz etkili oldu. Bir sektör grubu, ülkenin rafine bakır üretiminin geçen yılki yüzde 10'luk artışın ardından bu yıl yaklaşık yüzde 5 artacağını öngördü.

Özellikle Asya'daki LME depoları başta olmak üzere büyük ticaret merkezlerindeki artan stoklar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak, başlangıçta ABD'ye gönderilmesi planlanan arzın başka yerlere yönlendirilmiş olabileceğini gösterdi.

Talep tarafında ise, Çinli üreticilerin ve imalatçıların alımları, işletmelerin Ay Yeni Yılı tatillerine hazırlanması nedeniyle Çarşamba günü ikinci gün üst üste yavaşladı. Bu haftanın başlarında yaşanan alım baskısı da, özellikle altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin yeniden satış baskısı altına girmesiyle azaldı.