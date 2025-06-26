Bakır daha da değerlenebilir

Goldman Sachs' Commodities Research bölümünden beş üye, bir araştırma raporunda, tarifelerden kaynaklanan ABD dışındaki darboğaz endişeleri arttıkça bakır fiyatlarının daha önce düşünülenden daha fazla yükselebileceğini belirtiyor.



Üyeler, ABD'nin 232. Bölüm bakır soruşturmasının Şubat ayında başlamasından bu yana hızlanan ithalat sonucu ABD stoklarının 100 günlük tüketim değerinin üzerine çıktığını belirtiyorlar. Bu nedenle, ABD dışı bakır piyasasının sıkılaştığını ve bölgesel bir bakır kıtlığı korkusunu körüklediğini söylüyorlar.



GS, 2025'in ikinci yarısı için ortalama LME bakır fiyat tahminini daha önceki 9.140 dolar/tondan dolar/tona yükseltti.



Banka ayrıca, bakır fiyatlarının tarifelerden kaynaklanan ABD dışı stoklardaki azalmalar ve Çin'de ekonomik güvenin ile faaliyetlerin nispeten dirençli kalması nedeniyle Ağustos ayında yılın zirvesi olan 10.050 dolar/tona yükseleceğini, ardından Aralık ayına kadar 9.700 dolar/tona gerileyeceğini tahmin etti.

