Bakır değer kazanıyor

Bakır fiyatları büyük piyasalarda, Çin talebinin güçlü olmasının desteğiyle yükselirken, ticaret savaşı endişeleri ve doların güçlenmesi genel olarak hissiyata baskı yapıyor.



Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır ton başına yüzde 0.44 artışla 9,927 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0.25 artışla ton başına 79,910 yuan (11,171.69 dolar) seviyesine ulaştı.



ANZ analistleri, ticaret savaşının bakır tüketimini olumsuz etkileyeceği endişelerine ve ABD'nin rafine metale gümrük vergisi uygulamaktan vazgeçmesinin ardından fiyatların düşeceği beklentilerine rağmen, Çin'deki aktivitenin güçlü olmasının desteğiyle bakır talebinin dirençli olduğunu belirtti.

