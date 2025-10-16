Bakır değişim göstermedi

Bakır vadeli işlemleri, pound başına 4,93 dolar civarında sabitlendi ve düşen işlem ve rafinaj ücretlerinin üretici marjlarını daraltarak rafineri üretimini sınırlama tehdidi oluşturmasıyla iki günlük düşüşünü durdurdu.



Japonya, Güney Kore ve İspanya'daki ithalatçılar, düşen işleme ücretlerinin sektörün sürdürülebilirliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Metal ayrıca, Vali Stephen Miran'ın artan ticaret gerilimlerinin ekonomik belirsizliği artırdığını ve daha hızlı politika gevşemesi ihtiyacını vurguladığını belirtmesinin ardından, Federal Rezerv'in ek faiz indirimi beklentilerinden de destek gördü.



Ticaret cephesinde, üst düzey ABD yetkilileri Çin'in nadir toprak elementi ihracat kontrollerini tedarik zincirlerini potansiyel olarak aksattığı gerekçesiyle eleştirirken, Pekin bu hamleyi savundu. Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in nadir toprak elementi ihracatına yönelik planlanan kısıtlamaları askıya alması durumunda mevcut ABD-Çin ticaret ateşkesinin üç aydan uzun süre uzatılabileceğini belirtti.