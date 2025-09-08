Bakır denge buldu

ABD'den gelen beklenenden zayıf istihdam verileri, Fed'in bu yıl daha agresif faiz indirimlerine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi ve bakır fiyatlarının sabit kalmasına yol açtı. Getiri sağlamayan bir varlık olarak bakır, bu tür parasal gevşeme beklentilerinden destek buldu.



Son ABD istihdam raporu, istihdam artışının yavaşladığını göstererek, para politikasının önceden düşünülenden daha hızlı gevşeyebileceği yönündeki piyasa spekülasyonlarını artırdı. Bakırın getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle, düşük faiz oranları genellikle yatırım çekiciliğini artırmaktadır. Fed'in gevşeme beklentileri bir miktar destek sağlasa da, bakır son üç ayda nispeten dar bir işlem aralığında kaldı. Yatırımcılar şimdi, fiyatların yükseleceği tahmin edilen ABD enflasyon verilerinin yanı sıra, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'den gelecek benzer enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda.



LME'de bakır, yüzde 0,04 artışla 9.901 dolar/ton seviyesine yükseldi ve geçen hafta beş ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Diğer baz metaller de alüminyum ve çinkoda hafif artışlarla mütevazı kazançlar kaydetti. Bu sırada, demir cevheri fiyatları 104,70 dolar/ton seviyesinde büyük ölçüde değişmezken, Çin'in Dalian borsasındaki vadeli işlemler geriledi ve Şanghay çelik kontratları da düşüş göstererek daha geniş metal piyasalarında süregelen temkinli hissiyatı ortaya koydu.