Bakır düşüşe geçti

Fed'in faiz indiriminin ardından Şanghay bakır vadeli işlemleri bir haftayı aşkın süredir en düşük seviyesine gerilerken, bakır fiyatları kar alımları ve Çin'deki artan üretim baskısıyla üçüncü seans üst üste düşüş yaşadı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 1,05 düşüşle 79 bin 870 yuan/tona gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,06'lık hafif bir düşüşle 9 bin 990 dolar/tondan işlem gördü. Çin'de artan bakır üretimi de piyasa üzerinde baskı oluşturdu; ağustos ayında üretim yıllık bazda %15 arttı.



Diğer SHFE metallerinden alüminyum yüzde 1,05, nikel yüzde 0,29, kalay yüzde 1,04 ve çinko yüzde 1,1 düşerken, kurşun yüzde 0,26 yükseliş kaydetti.



LME'de ise alüminyum yüzde 0,15, nikel yüzde 0,52, kalay yüzde 0,15, çinko yüzde 0,71 ve kurşun yüzde 0,32 değer kaybetti.