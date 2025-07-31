Bakırda 37 yıldır olmayan oldu

ABD ve Londra'da bakır vadeli işlemleri yüzde 6'ya kadar düşüş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bakır ürünlerine yüzde 50 tarife uygulayacaklarını ancak ham maddenin kendisine uygulamayacaklarını söylemesinin ardından düşüş yaşandı.

Tarifeler, tel ve borulardaki yarı mamul bakır ürünlerine uygulanacak, ancak ABD'ye ithal edilen en yaygın bakır türleri arasında yer alan cevher, katot ve konsantrelere vergi uygulanmayacak.

ABD'DEKİ BAKIR DEPOLARI BOŞALACAK

Trump'ın açıklaması ABD depolarında bekleyen yaklaşık 250 bin ton bakırın uluslararası piyasalara yeniden ihraç edilebileceği anlamına geliyor.

37 YILDIR OLMAYAN OLDU



Çarşamba günü ABD Comex borsasında bakır fiyatları, istisnalara tepki olarak en azından 1988'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti ve yaklaşık yüzde 21 geriledi.



Londra'da, LME üç aylık bakır kontratları, Avrupa'nın sabah işlemlerinde yüzde 1.15 düşüşle ton başına 9,620 dolara geriledi. Bu kontratlar seansın başlarında ton başına 9,571.50 dolara kadar düşmüştü.



İHRACAT KONTROLÜ DE UYGULANACAK



Ayrıca ABD'de satılacak metalin giderek artan payına yönelik ihracat kontrollerinin uygulanacağı belirtildi.