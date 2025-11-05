Bakır düşüşünü devam ettiriyor

Şanghay bakır vadeli işlemleri üst üste dördüncü seansta da geriledi ve vadeli fiyatlar bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi. Codelco'nun 2025 üretim hedefini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, gelecek yıl arzın artacağına işaret eden tahminlerin piyasada etkili olduğu ifade ediliyor.

Çin'deki zayıf talep ve güçlü dolar da piyasayı baskı altına aldı.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık gösterge bakır vadeli fiyatı da yüzde 0,32 düşerek ton başına 10 bin 629 dolara geriledi.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şilili Codelco 2025 üretim tahminini düşürdü ancak yeni hedef yine de 2024 seviyesinin üzerinde kaldı. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Sucden Financial analistleri bir notta, revize edilen bu tahminin, Eylül ayından bu yana fiyatları destekleyen kısa vadeli arz açığı endişelerini hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Bu arada, Çin'de bakır talebi yüksek fiyatlar nedeniyle zayıf kalmaya devam etti. Çin'in ithal bakıra olan iştahını ölçen Yangshan bakır primi, Salı günü ton başına 35 dolar seviyesinde kaldı; bu rakam Eylül sonlarında görülen 58 doların ve Mayıs ayında 100 doların üzerindeki seviyelerin oldukça gerisinde.

Aynı zamanda, ABD doları (DXY) güçlü seyrini sürdürerek bakırı baskıladı, ancak Çarşamba günü hafif bir gerileme kaydetti.