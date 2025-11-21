Bakır fiyatları 2 haftanın dibinde

Bakır vadeli işlemleri pound başına 4,95 doların altına düşerek, önde gelen tüketici Çin'deki zayıf talep belirtileri ve ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimlerinden kaçınacağı beklentileri arasında iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'deki talep, uzun süredir devam eden emlak sektörü durgunluğu ve elektrik şebekesi harcamalarının yavaşlaması nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, Pekin'in zor durumdaki emlak piyasasını desteklemek için yeni önlemler alabileceğini öne süren haberler var.

Çin'in bakır katot ithalatı, Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 22,1, bir önceki aya göre ise yüzde 15,7 düştü. Metal ayrıca, Fed'in ekonomik belirsizlikle mücadele ederken politikasını temkinli bir şekilde ayarlayacağı yönündeki sinyallerden de olumsuz etkilendi. Bu arada, Freeport McMoRan, Eylül ayında ıslak çamurun çukurlardan birini su basması ve yedi kişinin ölümüne yol açması nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasının ardından, Endonezya'daki Grasberg madeninde Temmuz 2026'ya kadar üretime devam etmeyi planladığını yakın zamanda açıkladı.