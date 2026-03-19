Bakır fiyatları 3 ayın en düşük seviyesinde

Bakır vadeli işlemleri bugün pound başına 5,5 doların altına düşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Borsadaki stoklarda yaşanan keskin artış, fiziksel talebin zayıfladığının sinyalini verdi. Toplam LME bakır stokları yaklaşık 19 bin ton artarak 330 bin 375 tona ulaştı ve Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, Çin'deki talebin zayıflamasını ve gümrük vergilerinin ticareti yavaşlatmasıyla ABD'ye yapılan sevkiyatların azalmasını gerekçe gösterdi. Devam eden Orta Doğu çatışmaları ve yükselen enerji fiyatları da, artan enflasyon riskleri ve potansiyel küresel ekonomik sonuçlar arasında metal piyasalarını baskı altına aldı.

İran, dünyanın en büyük LNG ihracat tesisini barındıran Katar'daki bir tesise füze saldırısı düzenledi. Bu, Tahran'ın İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırıdan sonra hedef alacağına söz verdiği birçok enerji varlığından biriydi. Bu arada, ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ve enflasyonda düşüş belirtileri görülene kadar faiz indirimi yapmayacağını belirtti.