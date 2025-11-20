Bakır fiyatları arz endişesiyle yükseldi

Bakır vadeli işlemleri Perşembe günü pound başına 5 dolar civarında istikrar kazandı ve devam eden arz endişelerinin fiyatları desteklemesiyle haftayı pek değişmeden tamamlamaya hazırlandı. Kongo'da yarı endüstriyel bir bakır madeninde bir köprünün çökmesi sonucu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Madenciler ve askerler arasında çıkan çatışma haberleri arasında ordunun rolüne dair soruşturmalar başlatıldı.

Freeport-McMoRan ayrıca, Eylül ayında madenlerden birini su basması ve yedi işçinin ölümüne yol açması üzerine faaliyetlerin durdurulmasının ardından, Endonezya'daki Grasberg madeninde Temmuz 2026'ya kadar üretime yeniden başlama planlarını duyurdu. Ancak son Fed tutanaklarının politika yapıcılar arasında ek faiz indirimleri konusunda görüş ayrılıklarını ortaya koyması ve yatırımcıların Aralık ayında bir faiz indirimi beklentilerini düşürmesine yol açmasının ardından bakır fiyatları olumsuz rüzgarlarla karşı karşıya kalabilir. Piyasalar şimdi, bir ay önce yüzde 90'ın üzerinde olan oran olan gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 33 olarak öngörüyor.