Bakır fiyatları düşüşte

Güçlenen ABD doları ve Çin'den gelen zayıf talep yatırımcıların iştahını azaltarak bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,73 düşüşle ton başına 80.500 yuan’a (11.324,15 ABD doları) geriledi. Seansın erken saatlerinde kontrat, 12 Eylül’den bu yana en düşük seviye olan 80.380 yuan’a kadar indi.



Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatı ise yüzde 0,53 düşüşle ton başına 10.072,50 dolara geriledi. Yu sıralarda 10.085 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, TSİ 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde temkinli davranıyorlar.



"Yaklaşan faiz indirimi, kâr realizasyonu dalgasını tetikledi ve fiyatları aşağı çekti" diyen Pekin merkezli bir trader, "Piyasa, yılın geri kalanı için 75 baz puanlık faiz indirimini tamamen fiyatlamış durumda" ifadelerini kullandı.



Bakır üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise Çin'deki iç talebin zayıflaması oldu. Fiyatların yüksek seyretmesi, fiyat hassasiyeti olan son kullanıcı sektörlerde bekle-gör yaklaşımını teşvik etti.



Maike Futures analistleri, “Yükselen bakır fiyatları, fiyatlara duyarlı sektörlerde talebi bastırıyor. Kısa vadeli talep aşağı yönlü seyrediyor” dedi.



Diğer ana metallerde de genel olarak düşüş görüldü. SHFE'de alüminyum yüzde 0,26, nikel yüzde 1,01, kurşun yüzde 0,18, kalay yüzde 0,25 ve çinko yüzde 0,34 oranında değer kaybetti.



LME'de ise alüminyum yüzde 0,28, nikel yüzde 0,67, kurşun yüzde 0,25, kalay yüzde 0,40 ve çinko yüzde 0,5 oranında geriledi.