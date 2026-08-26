Bakır fiyatları rekor kırdı

Bakır vadeli işlemleri pound başına 6,7 ​​doların üzerine çıkarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasadaki daralmanın son dönemde hafiflemesine rağmen arz tarafındaki riskler devam etti.

Yüksek primler ve Trump yönetimi altında yeni gümrük vergileri beklentisiyle tüccarlar sevkiyatları ABD'ye yönlendirmeye devam etti; Beyaz Saray henüz konuyla ilgili nihai bir karar vermedi.

Londra Metal Borsası tarafından takip edilen depolardaki bakır stokları, 42 günlük bir düşüş serisinin ardından Mayıs ortasından bu yana neredeyse yarı yarıya azaldı. Öte yandan, Zijin Madencilik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kamoa-Kakula bakır kompleksindeki sel baskınının bu yıl üretim payını 57 bin tona kadar azaltabileceği konusunda uyararak küresel arza yönelik devam eden risklerin altını çizdi. Talep tarafında ise Çinli eriticiler hammadde temininde zorluklarla karşılaştı ve bu da ithalat ihtiyacını artırdı.