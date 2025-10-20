Bakır fiyatları risk iştahıyla artıyor

Bakır vadeli işlemleri, ABD-Çin ticaret gerginliğinin azaldığına dair işaretler arasında risk algısının iyileşmesiyle bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak pound başına 5 doların üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik misilleme tarifelerinin sürdürülemez olacağını söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, bu ayın sonlarında gerçekleşecek olası bir Trump-Xi görüşmesi öncesinde bu hafta bir araya gelmeye hazırlanıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri de fiyatları destekledi, piyasalar bu hafta 25 baz puanlık bir indirimi, ardından Aralık ayında bir indirimi ve muhtemelen 2026'da üç indirim daha yapılmasını tam olarak fiyatladı. Bu arada, Londra'daki yüksek fiyatlar ve yükselen iç maliyetler yerel talebi olumsuz etkilediğinden, Çinli izabe tesisleri yurtdışı bakır sevkiyatlarını artırdı.