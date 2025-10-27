Bakır fiyatları yükseldi

Bakır fiyatları, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin gerilimi azaltma ihtimalini artırmasıyla Asya işlemlerinin ilk saatlerinde yükseldi.



ANZ Research analistleri, Cuma günü açıklanan beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin, Fed'in ek faiz indirimleri yapabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.



Analistler ayrıca, arz tarafındaki sorunların yeniden gündeme gelmesinin de piyasayı desteklediğini kaydetti. Bu kapsamda, Freeport'un Grasberg bakır madeni, bu ayın başında meydana gelen bir heyelan nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

