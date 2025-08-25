Bakır fiyatları yükselişte

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları, zayıf dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olası faiz indirimi beklentileriyle bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti. Çin'deki güçlü talep görünümü de metalin yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,9 artışla 79.390 yuan seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, SHFE'de alüminyum yüzde 0,4, nikel yüzde 0,5, kalay yüzde 1,13, çinko yüzde 0,67 ve kurşun yüzde 0,7 oranında değer kazandı. Londra Metal Borsası (LME) ise Yaz Banka Tatili nedeniyle kapalı kaldı.