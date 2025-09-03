Bakır fiyatları zirveden döndü

Londra'da bakır fiyatları hafifçe gerileyerek 5 ayın zirvesinden döndü; ancak Şanghay'da yükseliş kaydetti. Çin'den gelen olumlu üretim verileri ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, metal piyasalarındaki düşüşü sınırlayan önemli faktörler oldu.



Bu sabah Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı %0,06 düşüşle 9.975 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır %0,58 artışla 80.240 yuan/ton seviyesine yükseldi. Çin'in imalat sektöründen gelen pozitif veriler endüstriyel metallere olan talebi destekledi.



Diğer baz metallerden alüminyum %0,19 düşüşle 2.614 dolar/ton, nikel %0,05 düşüşle 15.225 dolar/ton ve kalay %0,05 düşüşle 34.715 dolar/ton seviyelerinde işlem gördü. Çinko ise %0,09 artışla 2.867,5 dolar/ton oldu.



Şanghay'da ise alüminyum %0,19 artışla 20.755 yuan, kurşun %0,09 artışla 16.890 yuan ve çinko %0,2 artışla 22.310 yuana yükseldi. Nikel %1,36 düşüşle 121.470 yuana ve kalay %0,4 düşüşle 273.250 yuana geriledi.



ABD'de faiz indirimlerine yönelik iyimserlik, piyasalardaki olası daha büyük düşüşleri engelledi.