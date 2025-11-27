Bakır fiyatlarına Fed desteği

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve Aralık ayında Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik artan beklentiler, Şangay bakır fiyatlarını dördüncü işlem gününde yükseltti. Piyasa, Fed'in Aralık ayında faiz indirme olasılığını bir hafta önceki yüzde 30 seviyesinden yüzde 80'in üzerine fiyatlıyor.

Bu gelişmelerle Şangay bakır yüzde 0,27 artışla 86 bin 920 yuan/tona yükseldi ve gün içinde 87 bin 300 yuan ile 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Londra Metal Borsası (LME) üç aylık bakır ise 11 bin 25 dolar ile 30 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,44 gerileyerek 10 bin 927 dolar/tona indi. ABD'de perakende satışların yumuşaması ve tüketici güveninin zayıflaması gibi ekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını güçlendiriyor. Ayrıca, Şilili madencilik devi Codelco'nun Çinli tüketiciler için geçen yılki 89 dolar/ton prim yerine 350 dolar/ton prim talep etmesi de dikkat çekiyor. Nicholas Snowdon, kısa arz nedeniyle 2025 yılında bakır fiyatlarında yeni rekorlar beklendiğini ifade etti.

Diğer metallere bakıldığında, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum yüzde 0,33, çinko yüzde 0,27, kalay yüzde 1,84 artarken; kurşun yüzde 0,79, nikel ise yüzde 0,61 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,31, kurşun yüzde 0,20, nikel yüzde 0,16 düşerken, kalay yüzde 0,68 yükseldi.