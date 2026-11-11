Bakır fiyatlarında son 4 ayın en düşük seviyesi

Bakır fiyatları Kasım ayında pound başına 6,20 dolara gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, veri merkezleri ve elektrifikasyon projelerine bağlı baz metallerle paralel olarak gerçekleşti; piyasalar, sektörün altyapı geliştirme çalışmalarına yönelik talep artışının büyüklüğünü yeniden değerlendirdi.

ABD'de beklenenden yüksek enflasyon , piyasaları önümüzdeki çeyreklerde Fed'in birden fazla faiz artırımını fiyatlandırmaya ittiği için fiyatlar anlık toparlanmayı sildi. Bu durum, doları ve borç batağındaki yapay zeka altyapı şirketlerinin borçlanma maliyetlerini yükseltti.

Veriler, ABD Kongresi'nde çoğunluğu elde eden Demokrat Parti'nin son dönemdeki baskısını daha da artırdı; bu parti, büyük miktarda bakır gerektiren altyapı projelerine yapılan yatırımları yavaşlatabilecek politikalarla ilişkilendiriliyor.

Demokrat bir Kongre ayrıca, başkan seçilen Trump tarafından tehdit edilen metal üzerindeki gümrük vergilerinin uygulanma olasılığının azalmasıyla birlikte ABD'deki bakır vadeli işlemlerine olan talebi de düşürdü.