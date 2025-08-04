Bakır hafif primli seyrediyor

Bakır vadeli işlemleri pound başına 4.40 dolar civarında seyrederek, şişkin ABD stoklarının artık azalacağı ve bunun da kısa vadeli talebi azaltacağı endişeleriyle Nisan ayı başından bu yana en düşük seviyelerin yakınında kalsa da hafif yükseliş göstermeye başladı.



Bakır şu sıralar yüzde 0.50 oranında primle 4.44 dolardan işlem geçiyor.



Yatırımcılar daha önce beklenen tarifeleri önceden yüklemek için ABD'ye sevkiyatları aceleye getirmiş ve bu da iç piyasa primlerini geçici olarak artırmıştı. Küresel talebin zayıflamasına dair işaretler de piyasa duyarlılığını olumsuz etkiliyor.



Çin'in Yangshan bakır primi, Mayıs ayındaki zirvesinden bu yana yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD tarifelerinin yalnızca teller ve borular gibi yarı mamul ürünlere uygulanacağını ve bakır girişlerinin büyük kısmını oluşturan cevher, katot ve konsantre gibi önemli ithalat ürünlerinin muaf tutulacağını açıklamasının ardından bakır fiyatları yüzde 30'dan fazla düştü.