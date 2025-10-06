Bakır ivme yakaladı

London Metal Exchange'de üç aylık bakır Mayıs 2024'ten bu yana görülen en yüksek noktasına ulaşmasının arndından Cuma gününe göre yüzde 0,35 artışla 10.753 dolardan işlem görüyor



Madenci Freeport, Pazar günü Endonezya'daki Grasberg bakır ve altın madeninde çamur akması felaketi sonrasında kayıp olan beş işçinin ölü bulunduğunu açıkladı.



Dünyanın ikinci büyük bakır madeni olan Grasberg, küresel konsantre üretiminin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Analistler, kesintinin Eylül 2025 ile 2026 sonu arasında 591 bin ton bakır üretim kaybına yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu durum Goldman Sachs, Citi ve Bank of America'nın fiyat tahminlerini yükseltmesine neden oldu.



ANZ, "Bakırda yükseliş momentumu devam etti ve fiyatlar 10 bin 700 dolara fırladı. Yatırımcılar Şili ve Endonezya'daki arz zorlukları konusunda endişeli kalmaya devam etti" dedi.



Şili'nin üretimi, 31 Temmuz'da Codelco'nun ana madeninde meydana gelen kazanın ardından Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,9 düştü.



Diğer London metalleri arasında alüminyum ton başına 2 bin 707 dolardan sabit seyretti, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.400 dolara geriledi, kurşun yüzde 0,1 azalışla 2 bin 18 dolara indi, kalay yüzde 0,8 kayıpla 37.155 dolara düştü ve çinko yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 38,5 dolara çıktı.



ANZ, alüminyum fiyatlarının da geçen hafta 2.700 dolar seviyesini aştığını ve hem arz endişeleri hem de faaliyet oranlarının iyileşmesiyle güçlü talep tarafından desteklendiğini belirtti.



Çin piyasaları 1-8 Ekim tarihleri arasında Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı.