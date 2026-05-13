Bakır rekor kırdı, ralli devam ediyor

Bakır vadeli işlemleri Çarşamba günü pound başına yaklaşık 6,6 dolara yükselerek, Çin'deki güçlü talep ve artan arz endişeleriyle yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Son veriler, jeopolitik olumsuzluklara rağmen Çin'de endüstriyel faaliyetlerin dirençli olduğunu gösterirken, elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji ve yapay zekâ ile ilgili altyapıda tüketim güçlü kalmaya devam etti.

Yapay zekâ hisselerindeki devam eden yükseliş, veri merkezlerine yönelik yatırımların devam edeceği beklentilerini de güçlendirerek bakır talebini daha da destekledi.

Arz tarafında ise, ABD-İran çatışmasıyla bağlantılı sülfürik asit tedarikindeki aksamalar, küresel arz koşullarının daralması endişelerini artırdı. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi planlanıyor, ancak ticaret görüşmelerinin İran durumundan öncelikli olacağını belirtti.