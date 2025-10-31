Bakır tarihi zirvesinden düşüyor

Bakır vadeli işlemleri, 29 Ekim'de üç aylık zirve olan 5,17 dolardan pound başına 5,05 dolara geriledi. Karamsar talep sinyalleri ve güçlenen dolar, son zamanlarda piyasa söylemine hakim olan arz sıkıntısı endişelerini bir anlığına bastırdı.



Çin'deki resmi imalat PMI, dünyanın en büyük tüketicisi için sektörde üst üste yedinci kez daralmayı yansıtarak, tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının ve ticaret ortakları için korumacılığın imalat talebi üzerindeki etkisini vurguladı. Yine de, Glencore ve Anglo American gibi büyük madenciler yılın ilk dokuz ayında daha düşük üretim bildirirken, ABD vadeli işlemleri bir dizi olumsuz arz şoku nedeniyle ay içinde keskin bir şekilde yükseldi ve LME'de rekor seviyelere yakın seyretti.



Tüketiciler ayrıca, Endonezya'daki Freeport-McMoRan madeninde meydana gelen ölümcül bir heyelanın küresel arzın yüzde 3'ünden fazlasını oluşturan faaliyetleri durdurmasının ardından alternatifleri değerlendiriyordu.