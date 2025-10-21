Bakır yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Tayvan'ı işgal etmek istemediğine inandığını söylemesi ve adil bir ticaret anlaşması beklediğini söylemesinin ardından, ABD-Çin ticaret geriliminin azaltılmasına yönelik girişimlerin yenilenmesiyle birlikte, Şanghay Borsasında bakır fiyatı yükseldi.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif sözleşme, Türkiye saatiyle 05:49 itibarıyla ton başına 85.720 yuan (12.034,26 dolar) ile %0,49 artış gösterdi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık gösterge bakır vadeli işlemleri ise %0,26 yükselerek ton başına 10.719,50 dolara çıktı.



Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'ı işgal etme niyetinde olmadığını ve gelecek hafta Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yapacağı kritik görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini belirtti.



Trump, hem kendisini hem de Şi'yi "mutlu edecek güçlü bir ticaret anlaşması" beklediğini söyledi.



Bu arada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in bu hafta Malezya'da bir araya gelerek, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma olasılığının tırmanmasını önlemeye çalışmaları bekleniyor.

