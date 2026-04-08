Bakır yükselişe geçti

İran'ın ABD ve İsrail ile iki haftalık ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak yeniden açmayı kabul etmesinin ardından, bakır vadeli işlemleri Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artarak pound başına 5,7 dolara doğru yükseldi ve üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu durum, talep endişelerini hafifletti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'dan "müzakereler için uygulanabilir bir temel" olarak nitelendirdiği 10 maddelik bir teklif aldığını ve iki haftalık sürenin potansiyel anlaşmanın nihai hale getirilmesine ve uygulanmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Stratejik su yolunun geçici olarak yeniden açılmasının, küresel olarak enflasyon ve yavaşlayan sanayi faaliyetleri hakkındaki yatırımcı endişelerini hafifletmesi bekleniyor. Bu endişeler metallere olan talep görünümünü belirsizleştirmişti.

Bu haftanın başlarında Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda yüksek enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği için bakırda kısa vadeli aşağı yönlü risklere dikkat çekmişti.