Bakır yükselişini sürdürüyor

Bakır vadeli işlemleri Salı günü pound başına 4,46 doların üzerine çıkarak, ABD'deki olası politika değişiklikleri nedeniyle metalin artan yatırımcı ilgisiyle üst üste beşinci seansta yükseldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), bakırı 2025 yılı kritik mineraller taslak listesine eklemeyi önerdi. Bu hamle, finansman teşviklerini harekete geçirebilir ve keşif, madencilik ve işleme projeleri için izin süreçlerini kolaylaştırabilir. Kurumsal gelişmelerde, bir ABD federal temyiz mahkemesi, Rio Tinto ve BHP'nin ülkenin en büyük bakır madenlerinden biri haline gelebilecek olan işletmeye devam edebilmesi için hayati önem taşıyan arazi transferini geçici olarak engelledi ve bu durum gelecekteki arz beklentilerine belirsizlik ekledi.



Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin riskli varlıkları artırmasıyla birlikte, genel piyasa duyarlılığından da destek buldu. Jackson Hole sempozyumunda, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının bir sonraki toplantısında politikayı gevşetmesinin muhtemel olduğunun sinyalini verdi.