Bakırda arz endişesi fiyatları artırdı

Bakır vadeli işlemleri pound başına 5 dolara doğru yükselerek, bir dizi arz kesintisinin fiyatları desteklemeye devam etmesiyle önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü. Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir madende meydana gelen kısmi çöküşün ardından yaklaşık 80 madenci mahsur kaldı.



Yatırımcılar ayrıca Endonezya'daki devasa Grasberg madenindeki faaliyetlerin durmasının ve Şili'deki Codelco'nun El Teniente yeraltı bakır madenindeki son kesintilerin etkisini değerlendirmeye devam etti.



Bu arada yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında önümüzdeki hafta Güney Kore'de beklenen görüşme öncesinde ABD-Çin ticaret ilişkilerini yakından takip etti. Piyasalar ayrıca, dünyanın en büyük metal tüketicilerinden gelen talebi artıracak yeni teşviklere yönelik iyimserlik ortamında, Pekin'de devam eden Dördüncü Plenum'dan gelecek sinyalleri de bekliyordu.