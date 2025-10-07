Bakırda arz yükselişi

Bakır fiyatları, en büyük üretici Şili ve önemli tedarikçi Endonezya kaynaklı arz endişeleri nedeniyle yükseldi, ancak ABD dolarının güçlenmesi kazanımları sınırladı.



Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, yüzde 0,4 yükselerek 10.691,50 dolar/tona ulaştı. Seans içinde metal, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bu kazancın bir kısmını kaybetti.



City Index ve FOREX.com pazar analisti Fawad Razaqzada, "Maden şirketi Freeport'un geçen ay Endonezya'daki Grasberg bakır ve altın madeninde yaşanan trajik olay, diğer büyük bakır üretim sahalarındaki devam eden sıkıntılarla birleşince fiyatlara sağlam bir taban oluşturdu" ifadelerini kullandı.



Razaqzada, "ABD stokları hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen yavaşça sıkılaşırken, tüccarlar kısa vadeli arz kısıtlamalarının bunu dengeleyebileceğinden emin görünüyor" dedi.



Dünyanın en büyük ikinci bakır madeni olan Grasberg, küresel bakır konsantresi üretiminin yüzde 3'ünü karşılıyor.



Grasberg madeninin faaliyetinin durması, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kamoa-Kakula ve Şili'deki El Teniente madenlerindeki aksaklıklarla birleşince, bu yıl arz endişelerinin devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor.



Analistler, yaşanan aksaklıkların Eylül 2025 ile 2026 sonu arasında 591.000 ton bakır üretim kaybına yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu durum, Goldman Sachs, Citi ve Bank of America'nın fiyat tahminlerini yükseltmesine neden oldu.

