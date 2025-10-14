Bakırda hafif yükseliş

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle piyasalarda olumlu bir hava eserken, Şanghay bakır fiyatları önemli bir yükseliş yaşadı. Metalin ton başına değeri 86.070 yuan seviyesine çıkarak yüzde 1,38 oranında artış gösterdi.



Bakır fiyatlarındaki bu toparlanmaya ek olarak, Grasberg gibi önemli madenlerdeki üretim kesintileri de emtia üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Öte yandan, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları Pazartesi günkü yüzde 2'lik kazancın ardından hafif bir düşüşle yüzde 0,24 oranında gerileyerek 10.794 dolar/ton seviyesine indi.



Diğer emtialara bakıldığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum yüzde 0,24, çinko ise yüzde 0,18 oranında değer kazanırken, nikel yüzde 0,43'lük bir düşüş kaydetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,43 ve kurşun %0,2 oranında yükseldi. Piyasalar, küresel tedarik sıkıntıları ve artan talep beklentilerine odaklanmış durumda.