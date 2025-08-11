Bakırda önemli gelişme... Faaliyet başladı

Codelco'nun hafta sonu Şili iş müfettişliğinden amiral gemisi El Teniente madenindeki belirli faaliyetleri yeniden başlatma yetkisi almasının ardından, bakır vadeli işlemleri bugün pound başına 4,46 dolar civarında seyretti.



Devlete ait madenci, altı işçinin ölümüne yol açan ölümcül bir çöküşün ardından bir haftadan fazla süredir faaliyetlerini askıya almıştı ve bu durum, El Teniente'nin dünyanın en büyük yeraltı bakır madeni olması nedeniyle küresel arzı daralttı.



Buna rağmen, Temmuz ayı sonlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakırı yeni tarifelerden muaf tutmasıyla yüzde 20'den fazla düşen bakır fiyatları, dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.



Vergiler, ABD'de en çok ithal edilen bakır formları arasında yer alan cevher, katot ve konsantreleri korurken, teller ve borular gibi yarı mamul bakır ürünlerinin ithalatını hedef alacak.