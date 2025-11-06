Bakırda risk iştahı arttı

Bakır vadeli işlemleri, ABD ekonomisindeki direnç sinyalleriyle birlikte piyasalara risk iştahının geri dönmesiyle haftanın başlarındaki kayıplarını telafi ederek pound başına 5 dolara yükseldi. Veriler, ABD'li özel sektör işverenlerinin Ekim ayında beklenenden daha fazla istihdam yarattığını, hizmet sektörü büyümesinin ise sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Yatırımcılar ayrıca, dünyanın en büyük metal tüketicisinin talebine ilişkin içgörüler için Ekim ayı ticaret ve enflasyon raporları da dahil olmak üzere Çin'den gelen önemli verileri bekledi.

Bu arada, Glencore ve Anglo American gibi büyük madenciler yılın ilk dokuz ayında daha zayıf üretim bildirirken, 2026'da piyasa açığı beklentileri arasında arz endişeleri bakır fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Ayrıca, Endonezya'daki Freeport-McMoRan madeninde meydana gelen ölümcül bir heyelan, küresel arzın yüzde 3'ünden fazlasını oluşturan faaliyetlerin durdurulmasına neden oldu ve tüketicileri alternatif kaynaklar aramaya yöneltti.