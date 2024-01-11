Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat sonunda açılıyor.



Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini söyledi.



Bu noktada ülke genelinde 12 ildeki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.



Uraloğlu, megakentte bugüne kadar Bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti.



Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak." bilgisini verdi.



"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDEBİLECEK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.



Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.



Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.



"ŞUBAT SONUNDA HİZMETE ALACAĞIZ"



Bakan Uraloğlu, projedeki hat işlerini tamamladıklarını, istasyonlara ait kaba inşaat işlerinin yüzde 97'sinin, ince işlere ait imalatların yüzde 65'inin ve elektromekanik işlere ait imalatların yüzde 73'ünün bittiğini söyledi.



İstasyonlarda zarif, modern ve yenilikçi tasarımlar uyguladıklarını, elektromekanik sistemler için son teknoloji ve üstün kaliteli sistemleri tercih ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.



Uraloğlu, İstanbul ulaşım ana planının, kentin 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım ve biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. İstanbullular Bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.