Bakiyeli hesap sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bakiyeli hesap sayısını açıkladı.

MKK'nin Veri Analiz Platformu'nda yayımlanan verilere göre, dün itibarıyla toplam yatırımcı sayısı 29,2 milyona, toplam hesap sayısı da 56,6 milyona ulaştı.



Yatırımcı sayısı geçen yıl sonunda 28,5 milyon, toplam hesap sayısı da 54,4 milyon düzeyinde bulunuyordu. Bu da yıl başından bu yana yatırımcı sayısında yüzde 2,2'lik, toplam hesap sayısında yüzde 4'lük artışa işaret etti.



Bu dönemde, MKK nezdinde kayden saklanan menkul kıymetlerin piyasa değeri de yüzde 66,7 artarak 2,82 trilyon liradan 4,70 trilyon liraya çıktı.



YILLIK BAKİYELİ HESAP SAYISINDA YÜZDE 10'U AŞAN ARTIŞ



Bakiyeli hesap sayısı, 3 Ekim itibarıyla 7 milyonu aşarak rekor kırdı.

Bakiyeli hesap sayısının 3 milyon 192 bin 861'ini pay senetleri, 99 bin 797'sini Devlet İç Borçlanma Senetleri, 40 bin 879'unu özel sektör borçlanma araçları, 3 milyon 686 bin 577'sini yatırım fonu katılma belgesi, 20 bin 672'sini borsa yatırım fonu, 7 bin 165'ini diğer menkul kıymetler ve 21 bin 419'unu yapılandırılmış ürünler oluşturdu.



Yıllık bakiyeli hesap sayısındaki artış 646 bin 152 iken, bu da yüzde 10'un üzerinde bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı da 5,1 milyondan 5,6 milyona yükseldi.



PAY PİYASASI VERİLERİ

Borsa İstanbul pay piyasalarında geçen yıl sonunda 2,4 milyon olan yatırımcı sayısı, 3 Ekim itibarıyla 2,7 milyona çıktı. Bu dönemde piyasa değeri ise 2,18 trilyon liradan 3,77 trilyon liraya yükseldi.



Böylece yıl başından bu yana pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı yüzde 13,1 ve piyasanın değeri ise yüzde 72,9 artış kaydetti.