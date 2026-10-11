Bakkaldan doktora kadar herkes elektronik bildirime girecek Maliye kararını verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı , tebliğ yayınlayarak, az sayıda istisna tanımlayarak, neredeyse bütün vergi mükelleflerini elektronik bildirim sistemi içine aldı. Karar, tarımdan gelir elde edenler dahil, bütün vergi mükelleflerine vergi bildirimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılacağı, kağıda dayalı bildirim sisteminin sonlanacağı anlamına geliyor.

Şirketlerin yanısıra, tarım geliri elde edenler, hayvan besicileri gibi bütün vergi mükellefleri, sisteme üye olacak.

Resmi Gazete'nin 11 Ekim 2026 tarihli sayısında yayınlanan tebliğde şöyle denildi:

“Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller bu tebliğde belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemine dâhil olmak ve bu sistemi kullanmak zorundadır.”

Genelgede, tebliğin yayınlanması öncesinde sisteme girenler dışarıda bırakılarak, henüz sisteme girmemiş olmayanlara ekim ayı sonuna kadar süre verildi:

Tebliğde şu bilgiye yer verildi:

“Tebliğin yayımı tarihinden önce elektronik tebligat sistemine dâhil olmayan ve elektronik tebligat sistemi kullanmak zorunda olan; kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna kadar elektronik tebligat sistemine dâhil olmak zorundadır.”

Bu maddeye göre, tanımlanan vergi yükümlülerinin ekim ayı sonuna kadar sisteme giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş için vergi dairelerihne başvuru yapmak da gerekecek. Mükellefler dijital vergi dairesi üzerinden de giriş yapabilecek. Tebliğde, “Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru sahibi tarafından e-posta ve, veya kısa mesaj (SMS) doğrulaması yapılarak elektronik tebligat aktivasyon işlemi tamamlanır.” denildi.

Tebliğde verilen bilgiye göre,

Elektronik tebligat sistemine; Dijital Vergi Dairesinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden erişilecek.. Dijital Vergi Dairesi şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, T.C. Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve şifreleriyle elektronik tebligat sistemine Dijital Vergi Dairesi vasıtasıyla erişebilecek.

Dijital Vergi Dairesi şifresi olmayan gerçek kişiler ise e-Devlet şifresi yardımı ile sistemden üretecekleri şifreleriyle ya da doğrudan e-Devlet şifresi ile Dijital Vergi Dairesindeki elektronik tebligatlarına erişebilecek. e-Devlet Kapısı üzerinden ise kimlik doğrulaması ile Başkanlığa ait elektronik tebligat sistemine erişim sağlanabilecek.