Baklavacı Faruk Güllü satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardığını duyurdu.

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden meydana geliyor.

İhale 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.



2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturmalar açılmıştı. 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu.