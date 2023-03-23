Balıkçı tezgahlarında çeşitlilik artarken fiyatlarda da düşüş yaşanıyor

Elazığ'da bir hafta boyunca aralıklarla yağan sağanak sonrası tezgahlardaki balık çeşidinin bollaşması balıkçıların ve halkın yüzünü güldürdü.

Karakaya Gölü ve Keban Baraj Gölü'nde çeşit çeşit avlanan göl balıkları, tezgahları süsledi. Fiyatın düştüğünü duyan vatandaşlar soluğu balıkçılarda aldı. Balıkların fiyatlarının 25 ile 70 lira arasında olduğu bildirildi.

Bereketli bir ay geçirdiklerini belirten balıkçı Ramazan Erdoğan, “Tatlı su ürünleri tezgahlara gelmeye başladı. Mart ayındaki yağmur bereketi ile geldi. Geçen seneye nazaran kuraklık vardı, bu kadar çeşit gelmiyordu. Şimdi daha çeşitli ve devasa balıklar gelmeye başladı. Turnalar, sazanlar hatta Van’ın meşhur inci kefaline kadar getirmeye başladık.” dedi.

