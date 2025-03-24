Balıkçılara çaça sürprizi

Karadeniz'de son yılların en verimli balık avı dönemi için geri sayım başladı.



Son iki gündür avlanmaya başlanan çaça balığı, balıkçılara büyük bir sürpriz yaptı. Bol miktarda çıkan çaçayı avlamak için tüm tekneler denize açıldı.



Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sezon son yılların en bol çaça dönemini yaşıyoruz. Karadeniz'in her bölgesinden tekneler, altın dönemini yaşayan sanayi balığı çaçayı avlamak için birbiriyle yarışıyor." dedi.



Malkoç, çaça avının balıkçılara büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirterek, "Av sezonu oldukça verimli geçiyor. Balıkçılarımız bu bereketli sezondan memnun." ifadelerini kullandı.



"ÇAÇA İLK KEZ BU KADAR BOL"



İlk kez bu kadar çok çaça bolluğu yaşandığına değinen Malkoç şu ifadeleri kullandı: "Çaça, son yılların en bol dönemini yaşıyor. 2 gündür balıkçılar çaça bolluğu yaşıyor.

Karadeniz'in her yerinden tekneler denize indi. Önceden nisanda başlayan çaça avı artık mart ayında başladı. Tüm tekneler çaçaya gitti.

Karadeniz'in her yerinde şu anda çaça var. Allah'a şükür sanayi balığı olan çaça, bizi kurtaracak bir balık. Balık yağı ve balık unu ihtiyacını karşılayan çaça, aynı zamanda katma değeri olan da bir balık.

Çaça, böyle bol devam ederse balıkçılar para kazanır. Çok yıllardan beri ilk kez bu kadar bol çaça görünüyor."