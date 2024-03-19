Balıkçılık sektöründen istavrit avcılığının yasaklanması talebi

Balıkçılık sektörü istavrit avcılığının yasaklanması talep ediyor.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, av sezonunun balıkçılar ve vatandaşlar açısından olumlu devam ettiğini söyledi.



Ülkede balık üretiminin "avcılık" ve "yetiştiricilik" olmak üzere iki şekilde yapıldığını anımsatan Özkaya, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da öne çıktığına işaret etti.



Özkaya, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını bildirerek, Türkiye'nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu aktardı.

"YAKALANAN BALIK MİKTARI DÜŞTÜ"



Balıkçılık sektöründe artan yetiştiriciliğe karşı yakalanan balık miktarında düşüş olduğuna dikkati çeken Özkaya, "İklim değişikliği, aşırı avcılık ve ilgili tebliğe uygun avcılık yapılmamasından dolayı denizlerde balık stokları düştü. Bu nedenle yakalanan balık miktarında da büyük düşüş oldu. 2015'te yakalanan balık miktarı 432 bin ton iken 2023'te 330 bin tona düştü." diye konuştu.