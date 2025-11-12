Balkanların lideri Bulgaristan oldu

Bulgaristan, satın alma gücü bakımından hem Yunanistan'ı hem de Romanya'yı geride bırakarak Balkanlar'da lider konumuna geldi. Son verilere göre, Bulgaristan'ın satın alma gücü standardı (PPS) 13 bin 79 Euro olup, Romanya'nın 13 bin 23 Euro'luk seviyesinden biraz daha yüksek kaldı. 1981'den beri AB üyesi olan Yunanistan ise 12 bin 436 Euro ile geride kaldı. Bu durum, Bulgaristan'ın 2007'de Romanya ile birlikte Avrupa Birliği'ne katılmasından bu yana kaydettiği hızlı ekonomik ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

Satınalma Gücü Paritesi (PPS), ülkeler arasında paranın gerçek değerini yansıtan ve yaşam standartlarının doğrudan karşılaştırılmasına olanak tanıyan bir ölçüt olarak önümüze çıkıyor. Geniş Balkan bölgesinde, AB dışı ülkeler önemli ölçüde daha düşük satın alma gücüne sahip. Türkiye, daha büyük ekonomisi nedeniyle 10 bin Euro'ya yaklaşırken, Sırbistan ve Kuzey Makedonya sırasıyla 8 bin 971 Euro ve 7 bin 609 Euro'ya sahip. Arnavutluk, 5 bin 98 Euro ile en düşük standardı oluşturuyor.

Balkanlar dışında, Bulgaristan birçok Orta Avrupa ülkesini de geride bırakıyor. Örneğin, Slovakya ve Macaristan'ın satın alma gücü (PPS) değerleri sırasıyla 11 bin 433 Euro ve 11 bin 999 Euro olup, Macaristan AB ülkeleri arasında en alt sırada yer alıyor. Genel olarak, Avrupa Birliği'nde en yüksek ve en düşük satın alma gücü arasındaki fark oldukça büyük oldu. Lüksemburg 38 bin 581 Euro ile lider, Macaristan ise 11 bin 999 Euro ile 26 bin 582 Euro farka sahip oldu. Bulgaristan'ın bu yükselişi, vatandaşlarının ekonomik durumunda hem bölgesel hem de AB ülkelerine kıyasla kayda değer bir iyileşme olduğunu gösteriyor.