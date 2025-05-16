Balon balığı getirene 35 lira

İstilacı balık türlerinden olan balon balığının avlanmasına yönelik teşviklerin yenisi bu yıl da açıklandı.



Denizlerde bulunan balon balığının avlanması halinde türüne göre ödeme yapılacak.



Balıkçıları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte Lagocephalus Sceleratus türü balon balığı için 100 bin adede kadar tane başına 35 lira diğer türleri için de 200 bin adede kadar tanesi için 10 lira ödenecek.