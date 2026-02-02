Banka hisseleri devre kesmeye yaklaştı

Banka hisselerinde yüzde 5'e yakın düşüşler görülüyor. Devre kesicinin sınırında işlem gören banka hisselerinde sert satışlar yaşanmaya başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun getirdiği kredi kartı yapılandırması, kredi yapılandırması, kredi kartı limit değişiklikleri, Kredi Mevduat Hesapları'na yeni şartların konulması banka hisselerini olumsuz etkiledi.

Bunun yanında bir süredir güçlü yükselişin olmasından dolayı kar realizasyonları da yaşanmaya başladı.

Ayrıca Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşeceğine dair beklentiler ve bunun neticesinde TCMB'nin 2026 yılı enflasyon tahminini güncelleyeceğine dair ihtimaller ve tüm bunların akabinde faiz oranlarının beklendiği gibi hızlı düşmeyecek olması ihtimali de banka hisselerini olumsuz etkiledi.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2026 için ara hedef yüzde 16, tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığında değişiyordu. Ocak ayında yüzde 4'ün üzerinde enflasyonun gelecek olması ve bu artışın Şubat ayına da güçlü yansıyacağı beklentisiyle birlikte Merkez Bankası'nın ilk enflasyon raporunda enflasyon beklentisini yukarı çekmesi bekleniyor.

BANKA HİSSELERİ NE DURUMDA?

Akbank yüzde 3,77 oranında düşüşle 89,45 lira, Albaraka Türk yüzde 3,03 oranında düşüşle 8,96 lira, Yapı Kredi yüzde 4,72 oranında düşüşle 39,14 lira, Garanti BBVA yüzde 4,84 oranında düşüşle 153,5 lira, Halkbank yüzde 3,99 oranında düşüşle 41,52 lira, ICBC Bank Turkey yüzde 3,28 oranında düşüşle 13,88 lira, İş Bankası yüzde 3,48 oranında düşüşle 16,07 lira, Kalkınma Bankası yüzde 3,99 oranında düşüşle 9,15 lira, Şekerbank yüzde 2,95 oranında düşüşle 8,87 lira, TSKB yüzde 4,20 oranında düşüşle 13,47 lira, Vakıfbank yüzde 3,51 oranında düşüşle 35,22 liradan işlem geçiyor.