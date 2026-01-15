Banka hisseleri neden düştü?

Enflasyon ve faiz döngüsü içinde hareket eden bankacılık sektörü hisseleri sert satışlarla karşılaştı. Destek noktalarını kıran banka hisselerinde satışlar hız kazanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir." dedi. Bankalar da faiz ve enflasyona karşı duyarlı olduğu için yatırımcılar satış tarafına geçti.

NEDEN DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞİYOR?

Enflasyonun yılın ilk iki ayında dalgalı ya da yüksek geleceği beklentisi faiz indirimlerinin beklendiği kadar fazla olmayacağı, dolayısıyla bankaların da daha az kredi vereceği için daha az karlılık sağlayacağı denkleminden ötürü banka hisselerine satış geliyor.

YAPI KREDİ LİDERİLİĞİ OYNUYOR

Yapı Kredi liderliğinde başlayan düşüş dalgası diğer bankalara da yansıdı.

Yapı Kredi yüzde 3,3, İş Bankası yüzde 3,14, Garanti BBVA yüzde 2,87, Akbank yüzde 1,69, Vakıfbank yüzde 1,46, Halkbank yüzde 2,54, TSKB yüzde 2,9, Albaraka yüzde 0,37 oranında düşerken, ICBC Turkey yüzde 0,43, Şekerbank ise yüzde 3,65 oranında primli seyrediyor.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 2,5'E YAKIN DÜŞÜŞTE

Bankacılık endeksi de yüzde 2,5'e yakın düşüşte seyrediyor.

BANK OF AMERICA SAHNEDE

Bank of America, bankalar özelinde en çok satış yapan kurumlar arasında yer alıyor. İş Bankası'nda 842 milyon, Yapı Kredi'de 393 milyon, Akbnak'ta 236 milyon, Garanti BBVA'da ise 202 milyon liralık satışta bulundu.