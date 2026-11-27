Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesini kararlaştırdı.

Yüzde 36 ile bankaları fonlayan Merkez, yüzde 39'la bankaları fonlamaya başlayacak.

Bu gelişmeyle birlikte faiz indirimi beklentisi de rafa kalkmış oldu.

Banka hisseleri de faizlerin yükseliş göstermesinden dolayı düşmeye başladı. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi ise bir süreliğine gündemden kalktı.

Yapı Kredi yüzde 6'ya, Akbank yüzde 5'e, Garanti Bankası yüzde 4'e, Halk bank yüzde 2'ye, Vakıfbank yüzde 7'ye, Enpara Bank yüzde 1'e, İş Bankası yüzde 5'e, Şekerbank yüzde 3'e, ICBC Bank yüzde 3'e yakın düşüşle işlem görüyor.