Banka hisselerinde sert düşüş
27.11.2026 11:33
Banka hisselerinde sert düşüşler yaşanıyor.
Banka hisseleri, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesiyle büyük düşüş yaşıyor.
Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesini kararlaştırdı.
Yüzde 36 ile bankaları fonlayan Merkez, yüzde 39'la bankaları fonlamaya başlayacak.
Bu gelişmeyle birlikte faiz indirimi beklentisi de rafa kalkmış oldu.
Banka hisseleri de faizlerin yükseliş göstermesinden dolayı düşmeye başladı. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi ise bir süreliğine gündemden kalktı.
Yapı Kredi yüzde 6'ya, Akbank yüzde 5'e, Garanti Bankası yüzde 4'e, Halk bank yüzde 2'ye, Vakıfbank yüzde 7'ye, Enpara Bank yüzde 1'e, İş Bankası yüzde 5'e, Şekerbank yüzde 3'e, ICBC Bank yüzde 3'e yakın düşüşle işlem görüyor.