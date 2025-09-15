Banka usulsüzlükleri kabul etti... Ceza ödeyecek

ANZ Group Holdings Ltd., kurumsal ve bireysel bankacılık bölümlerinde yaşanan yaygın usulsüzlükleri kabul etmesinin ardından Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından 240 milyon Avustralya doları (160 milyon ABD doları) para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, ASIC tarafından tek bir şirkete verilen en yüksek toplam ceza olarak kayıtlara geçti.



ASIC'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ANZ’nin “on milyarlarca dolarlık” tahvil işlem hacmini abarttığı ve yaklaşık 65 bin müşteriyi etkileyen çok sayıda ürün ve hizmette suistimalde bulunduğu tespit edildi. Ceza, ANZ'nin dört ayrı davadaki suistimallerini kapsıyor ve şirket ile ASIC, bu cezaların federal mahkeme tarafından onaylanması için başvuruda bulunacak.



CEO Nuno Matos, "Ortaya konan eksiklikler kesinlikle kabul edilemez ve değişim ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor" dedi. Göreve dört ay önce gelen Matos, 3 bin 500 kişiyi kapsayan geniş çaplı bir yeniden yapılanma başlatarak bankanın güvenilirliğini yeniden inşa etmeye çalışıyor.



Toplam 390 milyon Avustralya dolarlık maliyet, 240 milyon dolarlık cezaların yanı sıra 150 milyon dolarlık müşteri tazminat planını da içeriyor.



ANZ Başkanı Paul O’Sullivan, yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda bazı eski ve mevcut yöneticilerin ücretlerinde önemli kesintilere gidildiğini, bu yılki yönetici maaş değerlendirme sürecinde daha fazla hesap verebilirliğin sağlanacağını belirtti.



Cezaların dağılımı ise şu şekilde: 2023’teki Hazine tahvil ihracında yapılan usulsüzlük nedeniyle 85 milyon dolar, iki yıl boyunca yanlış tahvil işlem verisi sunmaktan 40 milyon dolar, tasarruf hesaplarında eksik faiz ödemesi ve yanlış oran gösterimi nedeniyle 40 milyon dolar, müşteri mağduriyet bildirimlerinin kötü yönetilmesinden 40 milyon dolar ve vefat eden müşterilerin işlemlerinde yapılan hatalardan dolayı 35 milyon dolar ceza kesildi.