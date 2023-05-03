Bankacılık sektörünün aktifleri martta 15,8 trilyon lira oldu

Martta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 12,4 artarak 8 trilyon 517 milyar 429 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 15,6 yükselerek 2 trilyon 740 milyar 470 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,82 seviyesinde gerçekleşti.



Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, martta 2022 sonuna göre yüzde 12,3 artarak 9 trilyon 956 milyar 251 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 13,5 artışla 1 trilyon 596 milyar 91 milyon liraya ulaştı. Sektörün mart sonu itibarıyla dönem net karı 107 milyar 245 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,67 seviyesinde gerçekleşti.