Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Kasım ile biten haftada 105 milyar 958 milyon 372 bin lira azalarak 8 trilyon 824 milyar 584 milyon 953 bin liraya geriledi.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,47 azalışla 4 trilyon 227 milyar 745 milyon 368 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,12 azalışla 4 trilyon 231 milyar 500 milyon 354 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 238 milyar 898 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 204 milyar 898 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Kasım itibarıyla 5 milyar 534 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,27 artarak 967 milyar 242 milyon 671 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,79 artışla 826 milyar 615 milyon 801 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,22 yükselişle 575 milyar 499 milyon 88 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 699 milyon 466 bin lirası konut, 29 milyar 726 milyon 698 bin lirası taşıt ve 611 milyar 816 milyon 507 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Kasım ile biten haftada 59 milyar 713 milyon 655 bin lira artarak 6 trilyon 953 milyar 699 milyon 570 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,04 artış kaydetti.