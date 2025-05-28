Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'deki onlarca bankadan para transferi işlemleri güvenli şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bazı kaynaklar para transferleri işlemleri için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceğine dair iddialarda bulunuyor.



İDDİALAR ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Konuya ilişkin tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin devam edeceğini, SMS doğrulaması gibi sisteme ilişkin çalışma olmadığını, ortaya çıkan iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız olduğunu açıkladı.



DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK



Para transferlerinde değişen bir şey olmadan devam edilecek ve SMS doğrulaması gibi iddialar gerçekleşmeyecek.



