Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: Yıl sonuna kadar uzatıldı

Devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 31 Temmuz 2025’te sona ermesi beklenen uygulama, 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek.

NE DEĞİŞTİ?

2006’da yürürlüğe giren düzenlemeyle bazı yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı düşürülmüştü.

Normalde temmuz sonunda sona erecek olan bu indirimli oranlar artık yıl sonuna kadar geçerli olacak.



HANGİ YATIRIMLAR ETKİLENİYOR?

• Devlet tahvili ve Hazine bonoları

• Kira sertifikaları (sukuk)

• Yatırım fonları (özellikle borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları)

• Kar payı dağıtımı yapılan şirketler ve yatırım ortaklıkları



STOPAJ ORANLARI NE KADAR?

Bazı gelirler için uygulanan stopaj oranları şöyle:

• Devlet tahvili ve bono kazançları: yüzde 10

• Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları: yüzde 0

• Kar payı gelirleri (bazı durumlarda): yüzde 15

YATIRIMCIYI NASIL ETKİLİYOR?

Bu uzatma sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar yıl sonuna kadar mevcut vergi avantajlarından yararlanmaya devam edecek.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLADI?

Bu düşük oranlar ilk olarak 2006’da Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte, bu düzenleme 2025 yılının sonuna kadar geçerli olacak.