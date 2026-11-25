Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında, mevduatlara yönelik verilen garanti tutarı Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılacak.

TMSF henüz açıklama yapmasa da güncel olarak 1 milyon 200 bin lira olan tutarın 1 milyon 533 bin 960 liraya yükselmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi rakam yuvarlanarak 1 milyon 550 bin liraya yükseltilebilir.

NELERİ KAPSIYOR?

Türkiye ’de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye’deki şubeleri, zorunlu olarak sigorta sistemine dahil ediliyor.

HER HESAP İÇİN AYRI İŞLİYOR

Bir kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesaplarının sigorta tutarı her bir banka için ayrı ayrı hesaplanıyor. Yani hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı 1 milyon 200 bin 000 liraya kadar olan (2026 yılı için geçerli rakam) kısmı her bir mevduat bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamında bulunuyor.

Bir kişinin bir mevduat bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulunması halinde o kişiye ait tüm mevduat hesapları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı sigorta kapsamına alınıyor.

FARKLI BANKALARDAN HESAP AÇMAK GARANTİYİ ARTIRIYOR

Farklı bankalar üzerinden hesap açılması halinde bankalarda sorun olması durumunda, ayrı ayrı her bankada bulunan hesapların her biri için 1 milyon 200 bin lira alınabiliyor. Ancak aynı bankada 5 ayrı hesap varsa bunların toplamı 10 milyon lira da olsa alınacak tutar 1 milyon 200 bin lirayı aşmıyor. Bundan dolayı yüklü miktarda parası olanlar farklı bankalarda hesap açarak paralarını garanti altına alabilirler.