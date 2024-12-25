Bankadan nakit çekiminde belge istenecek mi? MASAK'tan açıklama

Bankalardan nakit çekimlerinde resmi belge isteneceğine yönelik bir uygulamanın başlayacağı iddia edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bu iddiaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirildi.

Kurul, kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekti.

MASAK, ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalmasının bu açıdan arzulanan bir durum olduğunu da vurguladı.